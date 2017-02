Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Erhöhter Ölverbrauch von bis zu 2,5 Liter auf 1.000 Kilometer / Schuld ist vermutlich der Ölabstreifring / Audi setzt bei Reparaturen nachgebessertes Bauteil ein / Hersteller schweigt auf AUTO BILD-Nachfrage



Einige Audi-Fahrer füllen Öl fast so häufig ein wie Benzin: Bis zu zweieinhalb Liter Öl auf 1.000 Kilometer verbrauchen Audi-Modelle mit 1.8- und 2.0-TFSI-Motoren (Baureihe EA888, Baujahre 2008 bis Mitte 2011). Mittlerweile machen die Ölfresser-TFSI den größten Anteil der Audi-Fälle im AUTO BILD-Kummerkasten aus. An den Kummerkasten können sich Leser wenden, die Probleme mit ihrem Auto haben. Doch was ist die Ursache für den hohen Ölverbrauch bei Motoren der Baureihe EA888? Für die aktuelle AUTO BILD-Ausgabe 6/17 (EVT: 10.2.2017) ist die Redaktion auf Spurensuche gegangen. "Die Indizien sprechen für einen Konstruktionsfehler des Ölabstreifrings", sagt AUTO BILD-Mitarbeiter Roland Kontny.



Der Ölabstreifring zieht das für die Schmierung von Kolben und Zylinderwand nötige Öl ab und leitet es durch Bohrungen über das Kolbeninnere in die Ölwanne. Passiert das nicht vollständig, bleibt Öl im Brennraum. Die Folge sind sogenannte Verkokungen, also Ablagerungen, die bei der Verdampfung des Öls im Brennraum entstehen. Diese setzen sich auf dem Kolbenboden und in den Bohrungen des Rings ab und sorgen für einen immer schlechteren Abtransport.



Obwohl Audi in der Serienproduktion und bei Reparaturen inzwischen ein verbessertes Bauteil einsetzt, äußert sich der Hersteller auf AUTO BILD-Nachfrage nicht zu den Vorwürfen. Man wolle "derartige Details aus dem Servicebereich" nicht offenlegen. Roland Kontny: "Das ist eine Ohrfeige für alle hierzulande Betroffenen - sie werden zu Kunden zweiter Klasse degradiert. Denn in den USA hat Audi 2014 zugestimmt, 129.000 Autos kostenlos nachzubessern sowie die Garantie auf bis zu acht Jahre zu verlängern."



Den Artikel "Audis verkokte Kolben" lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 6/2017 von AUTO BILD, die am 10. Februar 2017 erscheint. AUTO BILD im Internet: www.autobild.de



Abdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfrei / Bildrechte AUTO BILD



Über AUTO BILD:



AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, präsentiert jeden Freitag die ganze Welt des Autos: Modelle von Morgen, umfangreiche Tests und Technik-Analysen, spannende Reportagen und viele Servicethemen. Dazu gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche, Werkstatt- und Reifentests, das Aufdecken von Fehlern und Schwachstellen und natürlich die Faszination des Fahrens. Mit präzisen Testmethoden und aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTO BILD Woche für Woche die Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.



OTS: AUTO BILD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53065 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53065.rss2



Pressekontakt: Redaktion AUTO BILD Matthias Moetsch Telefon: (040) 347 27057 E-Mail: matthias.moetsch@autobild.de



Agentur Katharina Krimmer John Warning Corporate Communications GmbH Telefon: (040) 533 088 78 E-Mail: k.krimmer@johnwarning.de