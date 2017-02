Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Palfinger-Aktien nach Vorlage der jüngsten Geschäftszahlen von 33,00 auf 37,50 Euro nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Papiere des Kranherstellers wurde zudem bekräftigt.

RCB-Analyst Markus Remis bewertet in seinem jüngsten "Company Update" die Palfinger-Ergebnisse für das Jahr 2016 als solide. Die Umsätze, das angepasste Betriebsergebnis (Ebit) und die Dividende lagen im Rahmen der eigenen Erwartungen, hieß es.

Etwas nach oben gesetzt wurden auch die Gewinnschätzungen. Der RCB-Analyst erwartet beim Gewinn je Aktie 2,38 Euro für das Jahr 2017, sowie 2,63 bzw. 2,79 Euro für die beiden Folgejahre. Seine Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,72 Euro für 2017, sowie 0,87 bzw. 0,92 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Donnerstagmittag notierten die Palfinger-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,61 Prozent bei 33,20 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: AT0000758305