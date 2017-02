Die Bundesbank kommt zügig voran mit der Verlagerung der Goldreserven. Im Jahr 2016 wurden 216 Tonnen aus New York und Paris nach Frankfurt zurückgeholt. Knapp 1.700 Tonnen sollen auch in Zukunft im Ausland verbleiben.

Das neue Konzept zur Lagerung der deutschen Goldreserven wird schneller umgesetzt als geplant. Das hat die Bundesbank am Donnerstag mitgeteilt. 2016 wurden 111 Tonnen Gold aus New York und 105 Tonnen aus Paris nach Frankfurt verlagert. Die vorgesehene Rückholung aus den USA, eigentlich geplant bis zum Jahr 2020, wurde damit bereits 2016 beendet.

"Die Goldverlagerungen aus New York wurden im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen", sagte Carl-Ludwig Thiele, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. "Die Verlagerungen liefen reibungslos und es gab keinerlei Beanstandungen. Auch die Goldverlagerung aus Paris werden wir noch in diesem Jahr abschließen", so Thiele. Die Umsetzung des Konzepts liege damit deutlich vor dem ursprünglichen Zeitplan.

Die Bundesbank hatte 2013 beschlossen, die Lagerung des deutschen Goldschatzes mit einem Gesamtbestand von 3.378 Tonnen und einem Wert von über 100 Milliarden Euro neu zu organisieren. Nach Abschluss der Rücktransporte - also bereits Ende 2017, geht Thieles Ankündigung auf - werden in Frankfurt dauerhaft 1.710 Tonnen lagern, 50,6 Prozent des Gesamtbestands.

Das bisherige Pariser Depot wird aufgelöst, sodass bei der Banque de France kein Staatsgold mehr lagern wird. Bei der Federal Reserve Bank in ...

