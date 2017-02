Regensburg (ots) - Romantik hat viele Facetten; Anlass für die Chat-Community Spin.de (https://www.spin.de), ihre Mitglieder zu befragen, was denn das romantischste Geschenk gewesen sei, das sie je erhalten hätten.



Es muss nicht immer Kaviar sein



Auf die grundsätzliche Frage, was man überhaupt von derlei Aufmerksamkeiten halte, äußerten 75,3% der rund 600 Teilnehmer, man möge es sehr. Für 18,1% ist es ganz nett. Lediglich 6,6% kümmert so etwas gar nicht.



Konsens bei den Befürwortern ist, dass die romantischsten Geschenke nicht unbedingt die mit dem größten monetären Aufwand sind, sondern der Gedanke hinter der Gabe zählt - auch wenn diese dann zuweilen nicht ganz glücklich gewählt wurde.



Übergewichtiger Himmelsbote, Rosenabo spezial und echtes Handwerk Einer Spin.de-Nutzerin wurde beispielsweise "ein fetter Engel aus Beton, ca. 40x30cm groß und schwer wie 5 Kartoffelsäcke" verehrt, während eine andere sich zwar über hübsche Schuhe in ihrer Lieblingsfarbe freute, die dann allerdings "2 Nummern zu klein" waren. Rundum glücklich ist eine Nutzerin, die zu jedem Hochzeitstag eine Rose mehr bekommt als im Vorjahr und mittlerweile schon bei 36 Rosen angelangt ist. Uneingeschränkte Begeisterung fanden auch die selbstgemachte Bassgitarre mit extra kurzem Hals für die zierlichen Finger der Beschenkten, die PC-Grafikkarte anlässlich des Valentinstags oder der Ring aus dem Kaugummiautomaten. Und wie viele Frauen können von sich behaupten, sie hätten von ihrem Verehrer einen gebrauchten Motorblock fürs Auto geschenkt bekommen?



