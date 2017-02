Linz - In den letzten Tagen haben wir in der Eurozone wieder eine leichte Entspannung an den Zinsmärkten erlebt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei den kurzfristigen Zinsen habe sich der 3 Monats EURIBOR um -0,33 Prozent eingependelt. Damit sollte am Geldmarkt vorerst die Talsohle erreicht sein. Bei den Langfristigen Zinsen (Basis für eine 10 Jahres Fixzinsvereinbarung) sehe die Situation etwas anders aus. Hier haben wir uns schon Anfang Oktober von den Lows bei 0,25 Prozent gelöst, so die Oberbank. In der Folge sei dann das Niveau bis auf 0,85 Prozent gestiegen. Getrieben worden sei dies vor allem durch die aufkeimenden Inflation und die erhoffte gute Wirtschaftsentwicklung. Der Blick auf die politischen Tatsachen, die derzeit geschaffen würden, trübe diese Hoffnung wieder etwas ein. Dies habe in den letzten Tagen einen Rückgang der langfristigen Zinsen zur Folge gehabt. Nach Erachten der Oberbank sei hier noch Luft drinnen und die 10 Jahres Zinsen könnten noch auf bis zu 0,60 Prozent zurückgehen. (09.02.2017/alc/a/a)

