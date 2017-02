Schwarzach am Main - Die Daimler-Aktie (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) stand in den vergangenen Tagen erheblich unter Druck, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Dabei würden die Jahreszahlen auf den ersten Blick recht ordentlich aussehen. Der LKW-Bereich habe die Bilanz zwar leicht ramponiert, der Rückgang habe aber durch die Autosparte mehr als aufgefangen werden können. Auch der Ausblick sei nicht übel: Absatz, Umsatz und Vorsteuerergebnis sollten in diesem Jahr "leicht" steigen - im Grunde also gebe es wenig zu mäkeln. Zu dumm nur, dass Analysten mehr erwartet hätten. Das gelte übrigens auch für die Ausschüttung, die mit 3,25 Euro je Aktie lediglich konstant bleiben solle. Für Unsicherheit würden zudem Trumps Strafzoll-Drohungen sorgen. Wer daher eine restriktivere Herangehensweise an die Aktie suche, könnte einen Blick auf eine neue Express-Aktienanleihe (ISIN DE000DK0JZZ7/ WKN DK0JZZ) der DekaBank werfen. (Ausgabe 05/2017) (09.02.2017/alc/n/a)

