Der lethargische Handel an der Wall Street in der laufenden Woche dürfte am Donnerstag in eine neue Runde gehen. Händler verweisen aber auf das unverändert hohe Bewertungsniveau und die Robustheit des Marktes, der trotz weitgehender Stagnation in den vergangenen Tagen seine hohen Stände gegen alle Widrigkeiten vornehmlich aus der Politik verteidigt habe. Am Vortag habe der Nasdaq-Composite bereits das zweite Mal in Folge auf einem Rekordstand geschlossen. Angesichts steigender Nachfrage nach vermeintlich sicheren Vermögenswerten wie Gold sei die Stärke des US-Aktienmarktes bemerkenswert. Andererseits kann selbst die positiv verlaufende Berichtssaison der Unternehmen kaum für Bewegung sorgen. "Es ist eine für Händler frustrierende Zeit und Richtungssuche", beklagt sich Marktanalyst Richard Perry von Hantec Markets. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine weitgehend unveränderte Eröffnung am Kassamarkt.

Vielleicht reißen die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten den Markt aus seiner Lethargie, nachdem der überzeugende Arbeitsmarktbericht für Januar am vergangenen Freitag von Anlegern euphorisch aufgenommen worden war. Die Daten werden vor der Startglocke veröffentlicht. Darüber hinaus äußern sich mit James Bullard und Charles Evans zwei Vertreter der US-Notenbank im Tagesverlauf. Impulspotenzial billigen Händler auch den Geschäftsausweisen von Coca-Cola und Twitter zu, die beide vorbörslich bekannt gegeben werden. Darüber hinaus berichten eine ganze Reihe weiterer Unternehmen über den Geschäftsverlauf im abgelaufenen Quartal.

February 09, 2017 06:19 ET (11:19 GMT)

