Große Konzerne und mittelständische Unternehmen kommen heute kaum noch ohne ein Compliance-System aus. Aktuelle Wirtschaftsskandale zeigen, dass Corporate Compliance - also die Einhaltung von Regeln und Richtlinien - nur dann erfolgreich ist, wenn Mitarbeiter und Führungskräfte nicht nur über die Regeln, sondern auch über die zugrundeliegenden Zielsetzungen informiert sind. Der Unternehmenskommunikation kommt bei der Einführung von Compliance eine entscheidende Bedeutung zu: Sie muss nicht nur über die Regeln und Richtlinien informieren, sondern auch über die Unternehmenskultur und ihre Werte kommunizieren. Denn nur wenn Führungskräfte und Mitarbeiter so gut informiert sind, dass sie die Regeln im Alltag proaktiv und sicher anwenden können, ist Compliance im Unternehmen möglich.



Doch wie baut man eine effiziente Compliance-Kommunikation auf? Welche Tools sind wichtig? Wie lassen sich die unterschiedlichen Zielgruppen wirksam ansprechen? Und wie gelingt es im Unternehmen, Akzeptanz für die Regularien zu schaffen und eine Compliance-Kultur aufzubauen? Der Media Workshop "Compliance Kommunikation" gibt Antworten auf diese Fragen und den Teilnehmern das notwendige Handwerkszeug für eine wirksame Compliance-Kommunikation an die Hand. Sie erfahren, wie sie eine strukturierte Kommunikationsstrategie entwickeln und diese konsequent umsetzen. Das zweitägige Seminar findet am 9. und 10. März 2017 in Hamburg statt.



Von Compliance-Beraterin Jeanette Wygoda lernen die Teilnehmer, wie sie Compliance erfolgreich in ihre Kommunikationsstrategie einbinden und wie sie eine nachhaltige Kommunikation für Compliance-Themen entwickeln. Sie wissen, wie sie die Unternehmenswerte und Verhaltensregeln wirksam bei Führungskräften und Mitarbeitern verankern. Sie erfahren außerdem, wie sie ihre Mitarbeiter und Geschäftspartner langfristig und erfolgreich informieren und wissen, wie sie sich auf einen Krisenfall vorbereiten und im Ernstfall gezielt kommunizieren.



Über die Referentin:



Jeanette Wygoda (Jahrgang 1970) ist Beraterin für Compliance-Kommunikation. Zu ihren Kunden zählen u.a. Finanzinstitute, IT-Beratungen und Dienstleistungsunternehmen. Sie ist seit rund 20 Jahren in der Kommunikationsbranche tätig und leitete u.a. die PR-Abteilung einer Bertelsmann-Tochter. Zuletzt war sie Leiterin Interne Kommunikation bei Gruner + Jahr. Zu ihren Schwerpunkten zählen sowohl die strategische Kommunikation von erklärungsbedürftigen Themen sowie die Entwicklung digitaler Medienformate. Seit 2008 beschäftigt sie sich mit der Kommunikation von Compliance in Unternehmen. Jeanette Wygoda studierte Geisteswissenschaften in Frankfurt/Main, Madrid sowie Hamburg und absolvierte ein MBA-Studium in Berlin.



Zum Fortbildungsprogramm der Media Workshops:



Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 65 Themen zu Pressearbeit, Marketing, Public Relations und Digitaler Kommunikation sowie zur persönlichen Entwicklung und zum Selbstmanagement. Dabei stehen den Teilnehmern verschiedene Veranstaltungsorte in fünf deutschen Städten und in Zürich zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".



