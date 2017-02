Köln (ots) - Bis zu 48 Stunden warteten Wohnmobil-Urlauber bisher auf die Buchungsbestätigung für ihr Reisefahrzeug. Bei CamperDays ist das nun anders. Mit einer Live-Schnittstelle zum Anbieter McRent werden auf der Webseite die Verfügbarkeiten für Miet-Wohnmobile in Europa nun direkt angezeigt. Diesen Service bietet bisher kein anderer Veranstalter in Deutschland. Kunden sparen dabei vor allem Zeit und sind flexibler bei der Reiseplanung.



Wer mitten in der Urlaubsplanung steckt, weiß sie zu schätzen: Internetportale, bei denen sofort sichtbar ist, ob Flug, Hotelzimmer oder Wohnmobil zu den persönlichen Reisedaten verfügbar sind. Die Planung wird dadurch wesentlich vereinfacht. Besonders wertvoll kann dabei die Zeitersparnis sein: "Wer gerade einen Schnäppchenflug gefunden hat, möchte natürlich nicht warten, bis der Vermieter das Wohnmobil bestätigt hat und der Flug bis dahin möglicherweise wieder teurer geworden ist", erklärt Raphael Meese, Produktmanager bei CamperDays. Außerdem sei es gerade bei beliebten Camper-Destinationen wie Deutschland, Skandinavien und Island ein enormer Vorteil, sofort buchen zu können, da die Verfügbarkeiten in der Hauptsaison ohnehin früh knapp werden. Auf der Webseite erkennen Kunden am grünen Sofort-verfügbar-Button, ob ihr Wunschfahrzeug im gewählten Zeitraum noch zu haben ist. Sie können das Wohnmobil dann direkt verbindlich buchen, sowohl online als auch telefonisch.



CamperDays ist aktuell der einzige deutsche Preisvergleich mit diesem Service für Miet-Wohnmobile in Europa. Für außereuropäische Ziele in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA gibt es die Live-Verfügbarkeit bereits seit 2014. Durch die Anbindung zahlreicher europäischer Destinationen durch den Vermieter McRent profitieren bei CamperDays nun auch Urlauber, die eine kürzere Anreise zum Urlaubsort bevorzugen. (PM-ID: 100)



Über CamperDays:



CamperDays.de ist ein Vergleichsportal für Miet-Wohnmobile weltweit mit direkter Buchungsmöglichkeit und persönlicher Beratung. Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie eine transparente Vergleichbarkeit von Details spezialisiert: Versicherungen, Informationen zur Ausstattung, Mietbedingungen, sämtliche Gebühren sowie Bewertungen finden Kunden direkt in der Angebotsübersicht. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eine ausführliche telefonische Beratung von Reiseexperten. FOCUS-MONEY kürte CamperDays im Januar 2014 zum "Besten Vergleichsportal" für Wohnmobiltarife. Das Portal wurde im April 2013 von den Betreibern von Deutschlands marktführendem Mietwagen-Preisvergleich billiger-mietwagen.de an den Start gebracht, die Firma gehört zu 7Travel, einem Teil der ProSiebenSat.1 Media SE.



