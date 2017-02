Was stinkt nach faulen Eiern und ist fast eine Million km/h schnell? Die Antwort liegt rund 5000 Lichtjahre von der Erde entfernt und ist vom Weltraumteleskop Hubble ins Visier genommen worden.

Gleich in doppelter Hinsicht atemberaubend ist das astronomische Objekt, das sich hinter der trockenen Bezeichnung OH 231.8+04.2 verbirgt. Zum einen ist dieser rund 5000 Lichtjahre entfernte Nebel reich an Schwefelverbindungen, die für ihr strenges Aroma berüchtigt sind - was dem Gebilde den englischen Beinamen "Rotten Egg Nebula" bescherte.

Zum anderen erreichen die Gase dieses gigantischen faulen Eis Geschwindigkeiten, die einem buchstäblich den Atem verschlagen. Aber der Reihe nach.

Ursprünglich war OH 231.8+04.2 ein Stern, der unserer Sonne ähnelte. Solche vergleichsweise kleinen Himmelslichter beenden ihr Dasein als Planetarische Nebel - ein Name, ...

