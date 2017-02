Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag mit Gewinnen auf breiter Front; im frühen Handel hatte der Leitindex SMI gar ein Wochenhoch bei 8420 Punkten erreicht. Euphorie kommt aber keine auf. Weil sich der Aktienhandel in ruhigen Bahnen bewegt, spricht ein Händler gar von "Lethargie an den Börsen". Für einen Stimmungsdämpfer würden auch die eher durchzogenen Jahreszahlen von Zurich Insurance sorgen.

Ein weiterer Marktbeobachter berichtet, dass die Anleger zwar vorsichtig, aber doch zuversichtlich agieren würden, weil die globale Konjunktur ein gutes Fundament abgebe. Neben Trump bewege derzeit aber "praktisch nichts" die Märkte. Man schaue daher gespannt auf das Treffen des US-Präsidenten mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe. Es sei wichtig, wie sich das Klima zwischen diesen Handelspartnern weiter entwickle, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) steigt um 12 Uhr 0,35% auf 8'408,10 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,34% auf 1'332,09 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,34% auf 9'201,99. Das Feld der Gewinner hat sich verbreitert. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 22 im Plus und sechs im Minus. Nestlé und Geberit notieren unverändert.

Etwas erholt zeigen sich Zurich Insurance (-0,9%) nach ausgeprägten ...

