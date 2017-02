Köln/Mainz (ots) -



Es ist nicht gerade einfach unter dem permanenten Einfluss des Webs, Medien und Smartphones das wahre Leben zu finden. Wer könnte das besser nachvollziehen als YouTuber. OMG ist Sketch-Comedy für die Generation Y mit den bekannten YouTube-Gesichtern Phil Laude, Matthias Roll aka TC, Pesh Ramin, Sarah Liz, Jokah Tululu sowie den Comedy-Newcomern Jacqueline Feldmann, Lena Liebkind und Constanze Behrends. Neue OMG-Folgen kommen immer Donnerstag und Sonntag auf YouTube unter www.youtube.com/omgsketchcomedy.



OMG parodiert YouTube-Videos über die perfekten Schminktipps, persifliert Dating-TV-Formate und entlarvt Vorurteile in einer aufgeklärten Welt. Das Format basiert auf der mehrfach prämierten kanadischen Sketch-Comedy "Like Moi!" des Autoren Marc Brunet und der Produzentin Josée Fortier von Zone3. Die deutsche Adaption der Bavaria Entertainment Produktion erfolgte durch Oliver Fuchs und wurde unter der Regie von Ina Eck für funk, das neue Content-Netzwerk von ARD und ZDF, realisiert.



Phil Laude über das Projekt: "Als ich die Drehbücher von OMG gelesen habe, wollte ich sofort dabei sein. Hochwertig produzierte Sketchcomedy für die Generation Internet fehlt einfach im Moment. Wenn die Sketche so lustig werden wie die Dreharbeiten, kann nichts schief gehen."



Darsteller:



Phil Laude (Mitglied und Mitgründer des ehemaligen Comedy-Trios "Y-Titty", Echo-Gewinner 2014, Darsteller beim Kinofilm "Bibi & Tina", Drehbuchautor des kommenden Kinofilms "Bad Boy Band")



Matthias Roll aka TC (Mitglied und Mitgründer des ehemaligen Comedy-Trios "Y-Titty", Echo-Gewinner 2014)



Pesh Ramin (Mitglied und Mitgründer des YouTube-Kanals "Digges Ding", DJ & Producer, Mitbegründer der Evenreihe "Trash Pop", Drehbuchautor für den kommenden Kinofilm "Bad Boy Band")



Jokah Tululu (YouTuber, nominiert für 1Live Krone 2015)



Sarah Liz (Instagramerin und YouTuberin)



Jacqueline Feldmann (Stand-Up-Comedian für u.a "Nightwash" oder "Quatsch Comedy Club")



Lena Liebkind (Stand-Up-Comedian für u.a. "Nightwash", Moderatorin für ONE)



Constanze Behrends (Comedian, Autorin, Regisseurin, Schauspielerin für "Gutes Wedding, schlechtes Wedding")



