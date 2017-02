Die Toshiba Corporation (TOKYO:6502) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit dem Bau einer neuen, hochmodernen Halbleiter-Fertigungsanlage, die Fab 6, und eines neuen Forschungs-und Entwicklungszentrums, dem Memory R&D Center, begonnen hat. Die neuen Anlagen befinden sich im Yokkaichi-Betrieb in der japanischen Präfektur Mie, dem Hauptstandort des Unternehmens für die Speicherproduktion.

Die Fab 6 ist ausschließlich für die Produktion von BiCS FLASH™ vorgesehen, Toshibas innovativem 3D-Flashspeicher1. Wie bei der Fab 5 wird der Bau in zwei Phasen erfolgen, so dass das Investitionstempo im Hinblick auf die Markttrends optimiert werden kann. Die erste Phase soll im Sommer 2018 abgeschlossen sein. Toshiba wird die installierte Kapazität, Produktionsziele und Zeitpläne nach eingehender Untersuchung des Marktes festlegen.

Außerdem baut Toshiba das Memory R&D Center gleich neben der neuen Fab. Die Fertigstellung ist für Dezember 2017 geplant. Die Anlage wird die Entwicklung von BiCS FLASH™ und neuen Speichern vorantreiben.

Toshiba ist entschlossen, seine Wettbewerbsfähigkeit im Speichergeschäft durch den rechtzeitigen Ausbau der BiCS FLASH™-Produktion marktorientiert zu optimieren und seine Position als Innovationsführer im Speichergeschäft beizubehalten.

1 Eine Struktur, die Flashspeicherzellen auf einem Siliziumsubstrat stapelt. Sie erzielt eine deutliche Dichteverbesserung im Vergleich zu planaren NAND-Flashspeichern, bei denen die Zellen auf dem Substrat gebildet werden.

Die Toshiba Corporation wurde 1875 in Tokio gegründet und ist ein Fortune Global 500-Unternehmen, das mithilfe innovativer Technologien in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Speicher zu einer besseren Welt und besseren Lebensbedingungen beiträgt. Getreu der Philosophie "Committed to People, Committed to the Future" (Für die Menschen, für die Zukunft) fördert Toshiba das operative Geschäft durch ein weltweites Netzwerk von 551 konsolidierten Unternehmen, die 188.000 Mitarbeiter beschäftigen und Jahresumsätze von über 5,6 Billionen Yen (50 Milliarden US-Dollar; Stand 31. März 2016) generieren.

