Niedrige Zinsen hatten der französischen Großbank Societe Generale in letzter Zeit zugesetzt. Nun soll die florierende Auto-Leasing-Sparte des Unternehmens mit ihrem baldigen Börsengang für Aufschwung sorgen.

Unter dem Druck eines schwächelnden Privatkundengeschäfts setzt die französische Großbank Societe Generale auf einen Ausbau ihrer boomenden Auto-Leasing-Sparte. Um deren Wachstum voranzutreiben, sollten Teile der Abteilung ALD Automotive an die Börse gebracht werden, kündigte das Geldhaus am Donnerstag an. ALD Automotive unterhält selbst eine Flotte ...

