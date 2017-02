Lieber Leser,

wenn es nicht so traurig wäre, könnte man beinahe darüber schmunzeln.

Seit Oktober des vergangenen Jahres weise ich immer wieder darauf hin, dass PAION ein "gefährliches Investment" ist. Das bekommen die derzeitigen Aktionäre wieder einmal knallhart im eigenen Geldsäckel zu spüren: Vom Top bei 2,84 Euro am 11. Januar 2017 hat die Aktie in nur 4 Wochen -11% Wertverlust erlitten - more to come!

Dabei ist das Spiel, dass die Abzocker mit den ebenso gierigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...