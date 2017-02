Nachdem das Unternehmen in den letzten 5 Jahren über 200 Milliarden US-Dollar an sein Aktionäre zurückfließen hat lassen, sollte sich der Geldberg von Apple (WKN: 865985) doch etwas verringert haben oder? Falsch.



Um eines klar zu machen, natürlich hätte Apple jetzt 200 Milliarden US-Dollar mehr, wenn man dieses Programm nicht gehabt hätte. Apple generiert aber so viel Geld, dass das Unternehmen das Geld gar nicht schnell genug an die Aktionäre zurückgeben kann. Der operative Cashflow betrug im Steuerjahr 2016 65,8 Milliarden US-Dollar. Selbst nachdem man 12,8 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben abzog, hatte der Apfel-Konzern immer noch 53 Milliarden US-Dollar an ...

