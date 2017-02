DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.295,00 +0,21% +2,63% Euro-Stoxx-50 3.267,28 +0,90% -0,71% Stoxx-50 3.034,02 +0,84% +0,78% DAX 11.623,47 +0,69% +1,24% FTSE 7.208,75 +0,28% +0,92% CAC 4.807,59 +0,86% -1,13% Nikkei-225 18.907,67 -0,53% -1,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,18 -19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,82 52,34 +0,9% 0,48 -3,4% Brent/ICE 55,69 55,12 +1,0% 0,57 -3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.238,57 1.241,36 -0,2% -2,79 +7,6% Silber (Spot) 17,75 17,78 -0,2% -0,03 +11,4% Platin (Spot) 1.020,75 1.016,25 +0,4% +4,50 +13,0% Kupfer-Future 2,67 2,67 +0,2% +0,00 +6,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der lethargische Handel an der Wall Street in der laufenden Woche dürfte am Donnerstag in eine neue Runde gehen. Händler verweisen aber auf das unverändert hohe Bewertungsniveau und die Robustheit des Marktes, der trotz weitgehender Stagnation in den vergangenen Tagen seine hohen Stände gegen alle Widrigkeiten vornehmlich aus der Politik verteidigt habe. Am Vortag habe der Nasdaq-Composite bereits das zweite Mal in Folge auf einem Rekordstand geschlossen. Angesichts steigender Nachfrage nach vermeintlich sicheren Vermögenswerten wie Gold sei die Stärke des US-Aktienmarktes bemerkenswert. Andererseits kann selbst die positiv verlaufende Berichtssaison der Unternehmen kaum für Bewegung sorgen. Vielleicht reißen die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten den Markt aus seiner Lethargie, nachdem der überzeugende Arbeitsmarktbericht für Januar am vergangenen Freitag von Anlegern euphorisch aufgenommen worden war. Darüber hinaus äußern sich mit James Bullard und Charles Evans zwei Vertreter der US-Notenbank im Tagesverlauf. Impulspotenzial billigen Händler auch den Geschäftsausweisen von Coca-Cola und Twitter zu, die vorbörslich bekannt gegeben werden. Darüber hinaus berichten eine ganze Reihe weiterer Unternehmen über den Geschäftsverlauf im abgelaufenen Quartal.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Januar

13:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q

18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

19:00 US/SAP SE, Kapitalmarkttag

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 248.000 zuvor: 246.000 15:10 Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Forum an der Washington University, St. Louis

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa geht es am Donnerstagmittag nach oben. Es gebe allerdings keinen fundamentalen Grund für die positiven Vorzeichen, so ein Teilnehmer. Es setze sich die jüngste volatile Seitwärtsbewegung fort. Das Bundesverwaltungsgericht hat zwar weitgehend grünes Licht für eine erneute Vertiefung der Elbe gegeben. Das Gericht stellte allerdings Mängel am Planfeststellungsbeschluss fest und forderte von den zuständigen Behörden Nachbesserungen. Folglich kann die Vertiefung vorerst nicht beginnen. Die Aktie von HHLA bricht ein. Zu den größten Verlierern im DAX gehören Infineon. Die möglicherweise platzende Übernahme von Wolfspeed werten die Analysten der DZ Bank als Rückschlag für Infineon. Für die Aktie geht es um 2,5 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen der Societe Generale für das vierte Quartal sind besser als erwartet ausgefallen. Der Kurs steigt um 2,7 Prozent. Der Bankenindex im Stoxx gewinnt 0,9 Prozent. Commerzbank geben dagegen um 3,2 Prozent nach. Zwar liegt die Kernkapitalquote am oberen Ende der Erwartungen. Doch die operative Gewinnentwicklung habe enttäuscht, heißt es im Handel. Zudem hat die Commerzbank höhere Rückstellungen für den Bereich Schiffsfinanzierungen gebildet. Auch die Zahlen von Thyssenkrupp kommen nicht gut an, die Aktie verliert 1,4 Prozent. Der Konzern hat zwar mehr umgesetzt als erwartet und den Ausblick auf einen operativen Gewinn von 1,7 Milliarden Euro im gesamten Geschäftsjahr bestätigt. Der freie Cashflow hat sich aber schwach entwickelt. Der Index der Öl-Aktien steigt um 1,3 Prozent, hier legen Total nach guten Zahlen um 1,2 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:39 Mi, 17:47 % YTD EUR/USD 1,0683 +0,07% 1,0675 1,0703 +1,6% EUR/JPY 120,0499 +0,19% 119,8225 119,62 -2,2% EUR/CHF 1,0673 +0,30% 1,0641 1,0637 -0,4% EUR/GBP 0,8506 -0,28% 0,8533 1,1708 -0,2% USD/JPY 112,39 +0,12% 112,25 111,78 -3,9% GBP/USD 1,2559 +0,38% 1,2511 1,2532 +1,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien gab es am Donnerstag keine frischen Impulse. Zum Handelsende hat sich dann eine verhalten positive Tendenz durchgesetzt. Nach in engen Grenzen uneinheitlichen US-Vorgaben sprachen Händler weiter von einer abwartenden Haltung und einem sehr dünnen Geschäft in Asien. Möglicherweise sorgten die am Freitag anstehenden Außenhandelsdaten aus China für eine Belebung, hieß es. Der Nikkei-225 gab die Vortagesgewinne wieder ab und profitierte auch nicht davon, dass der Dollar zum Yen gegenüber dem US-Handel etwas zulegte. Im Handel war zu vernehmen, dass Investoren mit Sorge auf das Gipfeltreffen zwischen Ministerpräsident Shinzo Abe und US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington blickten. Denn dort könnten für Japan unliebsame Forderungen gestellt werden, daher seien Aktien im Vorfeld veräußert worden. In Schanghai und Hongkong ging es dagegen weiter nach. Der australische S&P/ASX-200 schloss dagegen in der Nähe eines Zweiwochenhochs. In Taipeh auf Taiwan kletterte der Taiex auf ein frisches 20-Monatshoch - entgegen der sonstigen Trends bei hohen Umsätzen. Sollte das Gewicht taiwanscher Aktien am Freitag bei der Neuausrichtung des MSCI nicht geschmälert werden, könnten Titel aus Taiwan weiter zulegen. Verkauft wurden in Tokio Aktien exportsensibler Sektoren. Honda verloren 2 Prozent, der Kurs des Subaru-Bauers Fuji Heavy Industries kam sogar um 3,7 Prozent zurück. CREDIT

Die Risikoprämien (Spreads) im europäischen Kredithandel bewegen sich am Donnerstagvormittag kaum von der Stelle. Während der iTraxx Europe Index leicht zurückgeht, haben sich die Risikoprämien für Finanzwerte leicht ausgeweitet. "Heute gibt es weder von der Konjunktur noch von der Aktivität am Primärmarkt nennenswerte Impulse", sagt ein Beobachter. Er rechne daher auch im weiteren Tagesverlauf nicht mit größeren Bewegungen der Spreads.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VW-Betriebsrat wirft Vorstand bei Zukunftspakt Vertrauensbruch vor

Bei Volkswagen gibt es heftigen Streit zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung über den erst vor kurzem vereinbarten Zukunftspakt. Der Betriebsrat warf dem Vorstand in einem Brief vor, die Beschlüsse der Vereinbarung zu Stellenabbau und künftiger Strategie zu unterlaufen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Ein Sprecher des Betriebsrats bestätigte die Existenz des Schreibens am Donnerstag.

Henkel will erneut in USA für Milliarden zukaufen - Zeitung

Der Konsumgüterkonzern Henkel soll einem Zeitungsbericht zufolge in den USA schon wieder kurz vor einem Milliardenzukauf stehen. Wie die New York Post auf ihrer Internetseite unter Berufung auf informierte Personen berichtet, führten die Deutschen vertiefte Verhandlungen über eine Übernahme des Reinigungsgeschäfts von Sealed Air. Der Preis könnte bei über 3 Milliarden US-Dollar liegen.

Hamborner Reit mit deutlichem Ergebnisplus und höherer Dividende

Die Hamborner Reit AG hat 2016 ihr Geschäftsergebnis vor allem durch Neuinvestitionen deutlich verbessert und wird die Dividende leicht anheben. Die Miet- und Pachterlöse des Immobilienunternehmens aus Duisburg stiegen um 17,9 Prozent auf 61,8 Millionen Euro. Das EBIT verbesserte sich um 17,2 Prozent auf 31,7 Millionen Euro.

Heidelberger Druck erhöht Ergebnis trotz Umsatzrückgang

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat ihr Ergebnis im dritten Quartal weiter verbessert. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich in den Monaten Oktober bis Dezember auf 18 Millionen Euro, nach 7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte. Das bereinigte EBITDA stieg um 9 Millionen auf 49 Millionen Euro.

Amadeus Fire bleibt auf Wachstumspfad

Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um 2,1 Prozent auf 173,3 Millionen Euro gesteigert. Der Rohertrag belief sich auf 75,8 (2015: 72,8) Millionen Euro, was einen Zuwachs von 4,2 Prozent darstellt. Die Rohertragsmarge legte um 0,9 Prozentpunkte auf 43,8 Prozent zu.

Knorr-Bremse verlängert Annahmefrist bei Haldex

February 09, 2017 07:07 ET (12:07 GMT)

Angesichts der nach wie vor ausstehenden Genehmigung durch die Kartellbehörden lässt sich Knorr-Bremse bei der Übernahme von Haldex mehr Zeit. Aktionäre des schwedischen Bremsenherstellers können ihre Anteile nun bis zum 16. Juni andienen, wie die Knorr-Bremse AG mitteilte. Im Dezember wurde die Frist bereits bis Ende Februar verlängert.

MIG Fonds platziert 15,4 Prozent von Brain für geschätzt 50 Mio Euro

MIG Fonds hat sich komplett von ihrer 15,4-prozentigen Beteiligung an der Brain Biotechnology Research and Information Network AG getrennt. Auf Basis des Brain-Schlusskurses vom Mittwoch von 19,90 Euro ergibt sich ein Volumen von hochgerechnet rund 50 Millionen Euro. Platziert wurden die 2.528.389 von dem Venture-Capital-Investor gehaltenen Aktien bei institutionellen Investoren.

Biokraftstoffhersteller Verbio hebt Ergebnisprognose deutlich an

Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat seine Prognose für das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2016/17 deutlich angehoben, nachdem der Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres spürbar gesteigert wurde. Das Unternehmen rechnet nun für das gesamte Jahr mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 90 (bisher: 55) Millionen Euro und einem Nettobarbestand von 120 (88) Millionen Euro.

Nokia will finnische Softwarefirma für 347 Millionen Euro kaufen

Der Telekomausrüster Nokia will sein Softwaregeschäft mit einer Übernahme in der Heimat ausbauen. Nokia bietet 3,04 Euro je Aktie für die ebenfalls finnische Comptel Oyj. Der Softwarespezialist wird damit mit 347 Millionen Euro bewertet. Bedeutende Comptel-Aktionäre, die auf eine Beteiligung von gut 48 Prozent kämen, befürworteten die Offerte und wollten ihre Anteile andienen.

Total steigert Gewinn im vierten Quartal

Der französische Ölkonzern Total SA hat im vierten Quartal ein besser als erwartetes Ergebnis erzielte. Es profitierte vor allem von erheblichen Kostensenkungen, höherer Ölförderung und einer Erholung der Rohölpreise auf über 50 Dollar pro Fass. Im vierten Quartal verbuchte Total einen Nettogewinn von 548 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahresquartal ein Verlust von 1,63 Milliarden Dollar aufgelaufen war.

Touristikkonzern Thomas Cook kommt gut durchs Erstquartal

Der britische Touristikkonzern Thomas Cook hat in seinem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 seinen Umsatz erhöht und den Verlust verringert. Dank eines Wachstums bei der Reisenachfrage nach Griechenland, Spanien und den Urlaubsregionen in Übersee, legte der Erlös auf 1,61 von zuvor 1,41 Milliarden britische Pfund zu. Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich dank der Konzentration auf die Eigenmarken und auf die ausgewählten Partnerhotels um 10 Basispunkte auf 22,1 Prozent.

Voestalpine verdient deutlich weniger - Ausblick bestätigt

Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat in den ersten neun Monaten wegen des Abschwungs der Öl- und Gasindustrie weniger verdient und umgesetzt. Im dritten Geschäftsquartal habe der Abwärtstrend in der Branche aber die Talsohle erreicht, zeigte sich das Unternehmen vorsichtig optimistisch. In Teilbereichen zeichneten sich erste Verbesserungen ab.

Boeing erhält von Singapore Airlines Auftrag über 39 Maschinen

Singapore Airlines hat 39 Flugzeuge bei Boeing bestellt, um ihre Flotte zu erweitern und zu modernisieren. Mit künftig mehr kraftstoffeffizienten Modellen will die Fluggesellschaft besser mit ihren internationalen Wettbewerbern konkurrieren. Die Flugzeuge haben einen Wert von 13,8 Milliarden US-Dollar nach Listenpreisen. Große Airlines bekommen darauf aber üblicherweise Rabatte von mehr als 30 Prozent.

