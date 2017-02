Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea Group nach Zahlen zum vierten Quartal von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern und der angekündigte Aktienrückkauf seien am Markt gut angekommen, schrieb Analyst Arash Roshan Zamir in einer Studie vom Donnerstag. Dennoch fehle es der Aktie des Anlagenbauers an Kurstreibern./edh/mis

