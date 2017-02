Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte knacken 2016 bisherige Bestmarke

Die deutschen Exporte und Importe haben im Jahr 2016 die bisherigen Rekordmarken geknackt. Die deutschen Exporteure verkauften Waren im Wert von 1.207,5 Milliarden Euro ins Ausland, während sich die Importe auf 954,6 Milliarden summierten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, waren damit die deutschen Exporte im Jahr 2016 um 1,2 Prozent und die Importe um 0,6 Prozent höher als im Jahr 2015.

Bundesbank holt Gold deutlich schneller als geplant zurück

Die Deutsche Bundesbank hat die geplante Rückholung eines Teils ihrer in New York lagernden Goldbestände abgeschlossen und wird bereits im Laufe dieses Jahres die Hälfte der deutschen Goldreserven in ihrem Tresor in Frankfurt lagern. "Das Gold, das wir aus New York holen wollten, ist inzwischen da", sagte der im Bundesbank-Vorstand für das Gold zuständige Carl-Ludwig Thiele in Frankfurt.

DIW hält Rückstellungen für Lausitzer Braunkohle für knapp und unsicher

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hält die Rückstellungen für die Rekultivierung der Lausitzer Braunkohletagebaue für sehr knapp bemessen und unsicher. In einer Studie kommen die Berliner Forscher zu dem Schluss, dass die für die Renaturierung zurückgestellten 1,5 Milliarden Euro nur unter optimistischen Annahmen ausreichend sind.

Griechisches Haushaltsdrama nimmt kein Ende

Niemand will eine erneute griechische Schuldenkrise, erst recht nicht kurz vor einer Reihe von Wahlen in Europa. Dieses Mal will niemand Griechenland aus der Eurozone verdrängen. Niemand glaubt, dass das Land nach acht Jahren der Rezession weitere Sparmaßnahmen braucht. Und keiner glaubt ernsthaft, dass die Schulden des Landes tragbar sind. Warum also macht Griechenland gerade wieder Schlagzeilen?

Auch Trump wird Europas Banken nicht auf die Sprünge helfen

Für europäische Banken ergeben sich aus der Deregulierungsoffensive von US-Präsident Donald Trump kaum neue Chancen. Während die US-Banken auf satte Gewinnsteigerungen hoffen können, dürfte der Reformdruck auf Geldhäuser in Europa nicht nachlassen. Global zogen Finanzaufseher in den vergangenen acht Jahren bei den Geschäftsmodellen der Banken und deren Kapitalauflagen die Daumenschrauben erheblich an. Für Europa ist dieser Prozess auch noch längst nicht abgeschlossen.

Britische Anleihebesitzer leiden unter Brexit mehr als an Trump

Das Wirtschaftswachstum legt in den USA und Großbritannien kräftig zu. Zugleich gewinnen auch die Preise wieder an Fahrt. Trotzdem rentieren britische Staatsanleihen deutlich schwächer als entsprechende US-Papiere. Woran liegt's? Auf den Punkt gebracht wetten Anleger schlichtweg darauf, dass sich das wirtschaftliche Umfeld in den USA unter Präsident Donald Trump stärker aufhellt als im Nach-Brexit-Großbritannien.

Merkel spricht mit Hollywood-Star Richard Gere über Lage in Tibet

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Hollywood-Star Richard Gere in Berlin im Kanzleramt zu einem Gespräch getroffen. Inhalt des Treffens sei die Lage in Tibet gewesen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag über Twitter mit. Gere besuchte Merkel in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der International Campaign for Tibet. Konkrete Inhalte des Gesprächs wurden nicht bekannt.

Hamburg muss Pläne zur Elbvertiefung nachbessern

Das Bundesverwaltungsgericht hat weitgehend grünes Licht für eine erneute Vertiefung der Elbe gegeben. Das Gericht stellte in seinem Urteil aber Mängel am Planfeststellungsbeschluss fest und forderte von den Behörden Nachbesserungen. Folglich kann die Ausbaggerung vorerst nicht beginnen. Hamburg und der Bund wollen die Fahrrinne ausbaggern, um größeren Containerschiffen die Einfahrt in den mehr als hundert Kilometer vom Meer entfernten Hafen zu ermöglichen.

Inlandstourismus in Deutschland mit siebtem Rekordjahr in Folge

Der Inlandstourismus in Deutschland hat das siebte Rekordjahr in Folge erlebt. Im vergangenen Jahr wurde in den Hotels und Pensionen ein neuer Spitzenwert von 447,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste erreicht, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das waren 3 Prozent mehr als im Jahr davor.

Explosion in nordfranzösischem Akw - Laut Behörden kein Verstrahlungsrisiko

Im nordfranzösischen Atomkraftwerk Flamanville hat sich eine Explosion ereignet. Ein Verstrahlungsrisiko bestehe aber nicht, weil die Explosion nicht im atomaren Bereichs des Akws gewesen sei, erklärten die französischen Behörden am Donnerstag. Fünf Menschen erlitten Vergiftungen, es gab demnach aber keine Schwerverletzten.

Griechenland Arbeitslosenquote Nov 23,0% (Okt: 23,0%)

Philippinen/Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Philippinen/Zentralbank lässt Ausleihesatz bei 3,5%

Philippinen/Zentralbank lässt Einlagensatz bei 3,0%

