Es war der Begriff des Abends: Die Schweizer Medienwelt - egal ob

auf dem Gebiet des Journalismus oder der Public Relations - scheut

die Konfrontation, nimmt ein bisschen viel Rücksicht nach allen

Seiten und ist alles in allem «ein wenig kuschelig». Der Ausdruck

stammt von Markus Wiegand, Chefredaktor des «Schweizer Journalisten»

von 2005 bis 2015. Geprägt hat er ihn am diesjährigen Communication

Summit in Zürich, veranstaltet von der Zürcher PR-Gesellschaft (ZPRG)

und vom Zürcher Presseverein (ZPV).



Schon der ehemalige «Financial Times»-Journalist Haig Simonian

hatte in seinem Eröffnungsreferat ähnliche Töne angeschlagen, wenn

auch eher britisch zurückhaltend. Die Schweizer PR-Branche sei

weitgehend zersplittert und deshalb wenig wirksam. Die grossen

internationalen Büros seien hier ziemlich abwesend, und den vielen

Einzelmasken täte es gut, sich zu schlagkräftigen und professionellen

Agenturen zusammen zu schliessen. Auch der Schweizer Journalismus sei

«etwas langsam», was angesichts der beiden grossen Herausforderungen

Globalisierung und Digitalisierung die Zukunft schwierig aussehen

lasse, mahnte er.



Die Schweizer Szene besetzt in Sachen «Kuscheligkeit» allerdings

nicht den Spitzenplatz, wie Gerlinde Manz-Christ zur allgemeinen

Heiterkeit erzählte. Als damalige Medienverantwortliche der

Liechtensteiner Regierung habe sie gleich zu Beginn ihrer dortigen

Arbeitszeit den Auftrag gefasst, ein ganzseitiges Interview mit dem

Regierungspräsidenten für eine Lokalzeitung zu schreiben, sprich: von

Anfang bis Ende zu erfinden.



Ähnlich seltsam mutet es für den früheren «Blick»-Chefredaktor

Ralph Grosse-Bley an, wenn er sich daran erinnert, dass er alle

Statements vor allem von Politikern gegenlesen lassen musste. Zwar

wird dies offenbar auch in Deutschland versucht, aber wenn es ein

Gesprächspartner übertreibt, kann dies auch dazu führen, dass auf

diesen Wunsch gar nicht eingetreten wird. Haig Simonian konnte da nur

den Kopf schütteln: Das ist in England gar nicht üblich. Die heutige

Business-Diplomatin Gerlinde Manz-Christ zeigte sich etwas weniger

hart und gab zu bedenken, dass sie nichts erreiche, wenn sie die

Leute vor den Kopf stosse.



Die von TV-Präsentator Reto Lipp («Eco») lebendig und anregend

geleitete Diskussion unter dem Titel «Kommunikation Schweiz - Die

Aussensicht von Insidern» machte deutlich, dass sich die

Kommunikationswelt im letzten Dutzend Jahren gründlich geändert hat

und weiterhin rasch ändern wird. Von allen wird eine entsprechende

Ausrichtung auf diese Situation verlangt, wenn sie weiterhin etwas zu

sagen haben wollen. «Die Zeit des bedruckten Papiers ist endlich»,

formulierte es Ralph Grosse-Bley, aber alle waren sich einig, dass es

weiterhin Journalisten brauchen werde die die Ereignisse in einen

grösseren Zusammenhang stellen - in welchen Medien auch immer.



