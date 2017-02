Deutschlands führendes Ferienhausportal vergibt einmaliges Urlaubserlebnis anlässlich des baldigen Kinostarts von Disneys Realverfilmung "Die Schöne und das Biest"



Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Ein ganzes Schloss für sich und die ganze Familie, mit romantischem Dinner an langer Tafel und aufregenden Schlossabenteuern, was für ein schöner Urlaubstraum! Glücklicherweise macht FeWo-direkt diesen jetzt möglich. Anlässlich des mit Spannung erwarteten, lang ersehnten Kinostarts von Disneys Realverfilmung "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson und Dan Stevens - Deutschlandstart am 16. März 2017 - lädt FeWo-direkt einen Urlauber plus 20 Gäste seiner Wahl für fünf Nächte in ein malerisches Schloss in Schottland ein.



Ein ganzes Schloss + 1 Urlauber und 20 Gäste = ein einmaliger Urlaubstraum



Für den besonderen Urlaub in beeindruckender Umgebung können sich Reisefans aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA ab heute bis zum 31. März 2017 unter www.FeWo-direkt.de/Disney bewerben. Der Gewinner des Schlossaufenthalts kann fünf Nächte auf royale Art und Weise in seinem eigenen Schloss residieren und jeden Winkel mit Freunden und Familie entdecken. Zum gewonnenen Reisepaket gehören natürlich auch An- und Abreise für alle Gäste.



Steve Stamstad, Vice President Global Brand HomeAway, zur Aktion: "Unsere Mission bei FeWo-direkt ist es, Familien und Gruppen mit dieser einmaligen Aktion unter dem Motto DieSchöneunddasBiest unvergessliche Ferien zu ermöglichen."



Reise zur Weltpremiere von Disneys "Die Schöne und das Biest" Übrigens: FeWo-direkt verlost neben dem einmaligen Wohn-Abenteuer im Schloss auch eine Reise für vier Personen zur Weltpremiere von Disneys "Die Schöne und das Biest" in Los Angeles am 2. März 2017. Stilgerecht gehört der Aufenthalt in einer luxuriösen FeWo-direkt-Villa in den Hollywood Hills dazu. Wer zur Filmpremiere in die Metropole der Stars reisen möchte, kann sich dafür bis zum 14. Februar 2017 auf www.FeWo-direkt.de/lp/dieschoneunddasbiest bewerben. www.fewo-direkt.de/lp/dieschoeneunddasbiest



Die neue Realverfilmung "Die Schöne und das Biest" beruht auf der Zeichentrickfilmvorlage von Disney. Belle, gespielt von Emma Watson, ist im Film eine aufgeweckte und unabhängige junge Frau, die zur Gefangenen des Biests (Dan Stevens) wird und erkennt, dass wahre Schönheit von Innen kommt.



