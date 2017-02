UPS (Atlanta, GA, USA) kündigte am 07.02.2017 erhebliche Investitionen in Photovoltaik an: Das Unternehmen will acht seiner US-Standorte mit Solarstrom-Anlagen mit einer Gesamtleistung von fast 10 Megawatt ausstatten. Die Installation soll Ende 2017 abgeschlossen werden. Die Gesamtinvestition beläuft sich laut UPS auf 18 Millionen US-Dollar. Damit verfünffacht UPS seine unternehmenseigene Solarstrom-Produktion.

