Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - February 9, 2017) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Société ») annonce que IIROC a demandé à la direction de la Société de rendre des comptes sur l'augmentation soudaine du volume et du prix de son titre.

Bien qu'il n'y ait pas d'informations importantes ou de transactions en cours non divulguées par la direction, il y a eu un article publié récemment par NAI Interactive Ltd. et distribué à leur imposante liste d'abonnés, qui pourrait avoir joué un rôle dans la récente augmentation des transactions sur le titre de la Société. L'article en question, introduisant la Société à un nouvel auditoire d'investisseurs potentiels sous forme de question/réponse, est également disponible à la section « relations avec les investisseurs » du site Internet de Peak au: http://peakpositioning.com/wp-content/uploads/2017/02/Feb-2016-Peak-CEO-QA-Interview.pdf.

Autres éléments à souligner: le rapport de progrès mensuel de janvier 2017 de la Société publié sur le site Internet du CSE ainsi que le communiqué de presse du 16 janvier 2017 dans lesquels Peak fait état des discussions en cours avec des sociétés dans le domaine du Fintech dont les solutions pourraient être apportées à l'industrie du crédit chinois. Aucune entente n'a été conclue à ce jour entre Peak et de telles sociétés Fintech.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak donne l'opportunité à ses actionnaires de participer aux secteurs économiques les plus en expansion de l'économie avec le taux de croissance le plus rapide au monde. Pour plus d'information: http://www.peakpositioning.com

Déclarations prospectives:

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

Pour toute information communiquez avec:

Cathy Hume

Chef de la direction

CHF Investor Relations

Tél.: 416-868-1079 poste: 231

Courriel: cathy@chfir.com

Ou

Henry Wong

Directeur de compte

NAI Interactive Ltd.

Tél: 604-488-8878

Courriel: henry@nai500.com

Ou

Johnson Joseph

Président et chef de la direction

Les Technologies Peak Positioning inc.

Tél.: 514-340-7775 poste: 501

Courriel: investisseurs@peakpositioning.com