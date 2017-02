Nach zwei Verhandlungsrunden gibt es noch kein Angebot der Arbeitgeber. Jetzt mischen sich die Beschäftigten ein: Tausende sind in den Warnstreik getreten. Können sie ihre Forderungen durchsetzen?

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder haben sich erneut Tausende Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt. Unter anderem legten am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen Mitarbeiter der Universitätskliniken Essen, Köln und Düsseldorf die Arbeit nieder. Ein Verdi-Sprecher sagte, die Notfallversorgung sei aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...