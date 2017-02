Die Bundesregierung hat angesichts der Pläne der US-Regierung vor einer Lockerung der Aufsichtsregeln für die Finanzindustrie gewarnt. Der neue US-Präsident Donald Trump will zentrale Vorgaben überprüfen lassen.

Die Bundesregierung warnt vor einer von den USA ausgehenden Aufweichung der internationalen Sicherheitsstandards für Großbanken. Nach der Ankündigung der neuen US-Regierung, die US-Regulierungsstandards für Banken auf den Prüfstand zu stellen, müsse man davon ausgehen, dass es dort zu einer Deregulierung komme, sagte ein Vertreter des Bundesfinanzministeriums am Donnerstag in Berlin: "Das ist durchaus Anlass zur Sorge." Noch sei aber unklar, was die Regierung konkret im Sinn habe.

