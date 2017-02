BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Rekordkurs der deutschen Exportwirtschaft birgt nach Einschätzung der EU-Kommission Gefahren für den Euroraum. Deutschlands "großer und andauernder" Leistungsbilanzüberschuss verursache ökonomische Ungleichgewichte, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Donnerstag. "Er wirkt sich nachteilig auf die Wirtschaftsleistung der Eurozone aus." Die EU-Kommission hatte etwa Ende des vergangenen Jahres angeregt, Deutschland solle seinen Überschuss für verstärkte Investitionen nutzen. Damit könne Deutschlands Wachstum angekurbelt und die wirtschaftliche Erholung des gemeinsamen Währungsgebiets gestärkt werden, so die Einschätzung.

Die deutschen Ausfuhren erreichten 2016 dem Statistischen Bundesamt zufolge den Bestwert von 1,21 Billionen Euro, die Einfuhren lagen bei 954,6 Milliarden Euro. Besonders kräftig war die Nachfrage nach "Made in Germany" in der Europäischen Union. Da Deutschland mehr Waren im Ausland verkauft als vor dort einführt, stieg der Exportüberschuss auf den Rekordwert von 252,9 Milliarden Euro. Der Leistungsbilanzüberschuss, kletterte auf 266,0 Milliarden Euro. In die Leistungsbilanz fließen neben Waren und Dienstleistungen unter anderem Zinsen und Löhne ein./asa/DP/zb

AXC0201 2017-02-09/14:33