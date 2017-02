Das Land Brandenburg will in Kürze ein Speicherförderprogramm mit einem Volumen von 50 Millionen Euro starten. "Wir warten derzeit noch auf das beihilferechtliche Go aus Brüssel", sagt eine Sprecherin des Landeswirtschaftsministeriums in Potsdam auf Anfrage von pv magazine. Es sollte in Kürze...

