BERLIN (Dow Jones)--Nach den Vorwürfen des Ex-Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Piëch, wonach mehrere Aufseher-Kollegen schon frühzeitig von Abgasmanipulationen bei VW wussten, wollen die Linken Piëch in den Untersuchungsausschuss des Bundestages zitieren. "Wenn mit so viel Dreck geworfen wird, ist der Wolfsburger Sumpf wohl noch tiefer als bisher angenommen", erklärte der Ausschussvorsitzende und Linken-Politiker Herbert Behrens am Donnerstag in Berlin. Da Piëch im Zentrum der aktuellen Auseinandersetzung stehe, könne er sich auf eine Vorladung gefasst machen.

"Von zerrütteten Verhältnissen zu sprechen, wäre eine Untertreibung. In Wolfsburg herrschen Chaostage", meinte Behrens. "Zuerst muss die Chefaufklärerin Christine Hohmann-Dennhardt gehen, dann belastet Ferdinand Piëch Vorstand und Aufsichtsrat schwer, und nun diskreditieren sich die VW-Oberen medienwirksam gegenseitig."

Wann Piëch als Zeuge vernommen wird, steht noch nicht fest. Der Untersuchungsausschuss kommt am Montag in öffentlicher Sitzung zusammen und verhört unter anderem die beiden ehemaligen Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und Peter Ramsauer (CSU). Die nächste Sitzung findet am Donnerstag statt. Dabei soll der amtierende Verkehrsminister Alexander Dobrindt im Mittelpunkt stehen.

February 09, 2017 08:17 ET (13:17 GMT)

