Das Urteil, dass die Vertiefung der Elbe zum Teil rechtswidrig ist, ist auch ein Sieg für die Hafenwirtschaft. Allerdings haben die Planer vermeidbare Fehler gemacht. Das ist ärgerlich. Ein Kommentar.

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht: Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Elbvertiefung ist ein Erfolg für die Planer. Es bestätigt zudem die Brauchbarkeit des verschärften Europäischen Wasserrechts. Mehr als ärgerlich ist aber, dass sich die Baumaßnahme nun wegen vermeidbarer Mängel um bis zu zwei Jahre verzögert.

Schon seit zwölf Jahren läuft das Planungsverfahren, vier Jahre brauchte das Gericht. Am Ende setzten sich die Umweltverbände in den entscheidenden Punkten nicht durch. Wäre es anders gekommen, wäre das Projekt nun gestorben, statt nur gebremst. Dass es so kommen würde, war alles andere als klar. Das zeigt das blamable Scheitern der Pläne zur Bremer Weservertiefung vor einem Jahr. Die Hürden sind hoch: Die noch junge EU-Wasserrahmenrichtlinie sieht nämlich vor, dass Baumaßnahmen die Wasserqualität nicht verschlechtern dürfen.

Wie streng diese Regelung ist, musste zunächst der Europäische Gerichtshof auslegen. Das hat die Verfahrensdauer verlängert. Klar ist jetzt: Planungsrecht und Umweltschutz ...

