Frankfurt - Das Anlageziel des Franklin U.S. Opportunities Fund (ISIN LU0109391861/ WKN 937448, A(acc) USD; ISIN LU0260869739/ WKN A0KEDB, A(acc) EUR) ist das Kapitalwachstum, so die Experten von Franklin Templeton.Der Fonds investiere überwiegend in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und eine steigende Rentabilität im Vergleich zur Gesamtwirtschaft aufweisen würden. Dazu würden Small, Mid und Large Caps mit ausgeprägtem Wachstumspotenzial aus vielen verschiedenen Sektoren, die herausragende Wachstumschancen bieten würden, sowie dynamische, innovative Unternehmen aus diesen Sektoren gehören.

