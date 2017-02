Mit wieder kräftig fallenden Zinsen konnte sich die Vonovia-Aktie in den letzten beiden Tagen deutlich aufwärts bewegen. So bildeten sich zwei lange weiße Tageskerzen aus. Diese lassen nun - auch mit Break einer Widerstandslinie bei 31,70 Euro - weitere Zugewinne erwarten bis an ein relevantes Widerstandsniveau im Bereich 33,50 bis 33 Euro. Interessant ...

