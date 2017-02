Seit Dezember 2016 steigt der Goldpreis wieder an. Und das geht laut Marktexperten Folker Hellmeyer auch weiter. Zwar erwartet er nicht sofort explodierende Edelmetall-Preise, jedoch einen stetig steigenden Markt. Welche Rolle dabei politische Unsicherheiten spielen und wie Sie sich jetzt positionieren sollten, um von dem steigenden Goldpreis zu profitieren, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Folker Hellmeyer von der Bremer Landesbank weshalb die Deutsche Bundesbank jetzt so schnell wie möglich die in New York gelagerten Goldbarren zurück nach Deutschland holt und warum Gold bei einer Krise ganz schnell zur neuen Währung werden kann.