Bewerbungsphase läuft bis zum 31. März 2017



Wien (ots) - Das Europäische Forum Alpbach lädt ambitionierte Menschen aus aller Welt ein, sich bis zum 31. März 2017 für ein Stipendium zu bewerben. Das Angebot richtet sich an unter 30-Jährige, die mit frischen Ideen für Wissenschaft und Gesellschaft im Gepäck nach Alpbach kommen möchten.



Rund 700 junge Menschen aus mehr als 70 Nationen tauchen jeden Sommer beim Europäischen Forum Alpbach in ein einzigartiges Umfeld neuer Ideen, Denkweisen und Kontakte ein. Heuer stehen 20 wissenschaftliche Seminare, geleitet von internationalen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, und über 200 Plenardiskussionen und Breakout Sessions zum Generalthema "Konflikt & Kooperation" am Programm.



Zwtl.: Bewusstsein für Demokratie stärken



Die Möglichkeit, sich intensiv mit NobelpreisträgerInnen, WissenschafterInnen renommierter Universitäten und erfolgreichen UnternehmerInnen austauschen zu können, bereichert sowohl die StipendiatInnen als auch das Europäische Forum Alpbach. "Wenn junge Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um gemeinsam über das Europa von morgen zu diskutieren, entstehen automatisch neue Projekte und Initiativen. Mit diesen Ideen im Gepäck und einem gestärkten Bewusstsein für das gemeinsame Europa kehren sie in ihre Heimat zurück, um sich dort weiter zu engagieren", so Sonja Jöchtl, Geschäftsführerin der Europäischen Forum Alpbach Stiftung.



Zwtl.: Offen für junge Menschen unter 30



Alle Interessierten können sich zwischen 18. Februar und 31. März 2017 auf www.alpbach.org/scholarships bewerben. Eine Kommission bewertet die Bewerbungen und vergibt nach einem objektiven Kriterienkatalog die Stipendien. Ziel ist es, junge Menschen aus unterschiedlichen fachlichen Richtungen, insbesondere auch aus dem NGO- und Kreativbereich, die Teilnahme am Europäischen Forum Alpbach zu ermöglichen.



Zwtl.: Starke Partner, Förderer und das Forum Alpbach Network



Um möglichst viele junge Menschen in die Debatte um die Zukunft Europas einzubinden, zieht die Europäische Forum Alpbach Stiftung gemeinsam mit den 32 Alpbach Alumni Clubs - dem Forum Alpbach Network - an einem Strang. Der Umfang eines Stipendiums reicht von kostenloser Teilnahme bis zu Zuschüssen für Unterkunft und Verpflegung. Die Stipendien werden mit Partnern aus der Wirtschaft und Spenden und Förderungen aus dem öffentlichen Sektor ermöglicht.



Alle Informationen zu Angebot, Kooperations- und Bewerbungsmöglichkeiten stehen ab sofort online zur Verfügung:



Zwtl.: Über das Europäische Forum Alpbach



Das Europäische Forum Alpbach fand 1945 als erste politisch-intellektuelle Veranstaltung im deutschsprachigen Raum statt und ist heute eine der bedeutendsten interdisziplinären Dialogplattformen für Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur in ganz Europa. Mit seinen Aktivitäten und Veranstaltungen setzt sich das Europäische Forum Alpbach für eine zukunftsfähige, demokratische Gesellschaft ein.



