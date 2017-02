Lieber Leser,

die BASF-Aktie war in den letzten Monaten der verkannte Liebling der Anleger. Trotz starkem Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres konnte sich die Aktie mit dem Rückenwind steigender Rohstoff- und Aktienkurse ab Februar 2016 erholen. Die Aktie verzeichnete seitdem 56,70 % an Wertgewinn. Die enge positive Korrelation zu den Gesamtmärkten ist daher beachtlich und sollte auch im Zuge der Gesamtmarktschwäche im Auge behalten werden.

Steigende ...

