shareribs.com - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich gestern uneinheitlich. Die Sojabohnen wurden gestützt von der anhaltend hohen Exportnachfrage in den USA, da die brasilianische Sojaernte nur langsam auf den Markt kommt. Im elektronischen Handel verlieren die Notierungen leicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...