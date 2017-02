Die Heizölpreise steigen am Donnerstag das erste Mal in der laufenden Woche an und erhöhen sich um durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter. Trotz neuerlich sehr guter Bestandsdaten aus Amerika zieht der Ölpreis aktuell an. Die Rohölbestande in den US-amerikanischen Großtanklagern sind auch entsprechend der DOE-Erhebung stark gestiegen. Die API-Zahlen vom Vortag wurden bestätigt. 13,8 Mio. Barrel ...

