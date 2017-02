TORONTO, ONTARIO, Kanada -- (Marketwired) -- 02/09/17 -- Rubicon Minerals Corporation (TSX: RMX)(OTC PINK: RBYCD) ("Rubicon" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass der Konzern die Golder Associates Ltd. ("Golder Associates") weiterhin mit der Überprüfung der strukturellen Geologie, der Modellierung der geologischen und mineralischen Ressourcen und einer aktualisierten Mineralschätzung zum F2-Gold-Depot und dem damit verbundenen technischen Bericht beauftragen wird, der gemäß dem National Instrument 43-101 erstellt wird ("Fachbericht"). Das Unternehmen hat auch wieder T. Maunula & Associates Consulting Inc. ("Maunula Consulting") mit einer Peer-Review der Explorationsarbeitsprogramme beauftragt, die in den nächsten 18 bis 24 Monaten durchgeführt werden.

"Wir freuen uns, Golder Associates damit zu beauftragen, uns bei der Weiterentwicklung unseres Verständnisses des F2-Golddepots im Phoenix-Goldprojekt zu unterstützen", kommentiert George Ogilvie, P.Eng., President und Chief Executive Officer von Rubicon. "Das Team von Golder Associates bringt wertvolle Erfahrungen und technische Möglichkeiten ein, insbesondere in den Bereichen der strukturellen Geologie und der Einschätzung der Mineralressourcen, und wir glauben, dass es gut zu dem passt, was wir in den nächsten 18 bis 24 Monaten mit unseren Explorationsarbeitsprogrammen erreichen wollen. Wir freuen uns auch, dass Tim Maunula und sein erfahrenes Team eine Peer-Review unserer Explorationsarbeitsprogramme und der Leistungen von Golder Associates durchführen werden."

Überprüfung der Strukturgeologie

Golder Associates wird in Zusammenarbeit mit Rubicon eine Überprüfung der strukturellen Geologie des F2-Golddepots durchführen. Zu dieser Überprüfung gehört die Unterstützung des Unternehmens bei dem Kernprogramm der Wiederaufforstung nach der 10.000 Meter tiefen Bohrung und die Bereitstellung sowohl eines technischen Memorandums, das die Erkenntnisse und Empfehlungen von Golder Associates erläutert, als auch eines aktualisierten strukturellen Geologie-Berichts über das F2-Golddepot. Das Ziel dieser Überprüfung ist es, das gegenwärtige Verständnis des Unternehmens in Bezug auf die strukturellen Steuerelemente der Goldmineralisierung an der F2-Goldlagerstätte zu konkretisieren und auf den neuesten Stand zu bringen.

Geologische Modellierung, Blockmodellierung und Einschätzung von Mineralressourcen

Golder Associates wird während des Explorationsprogramms, das für die nächsten 18 bis 24 Monate geplant ist, eng mit dem Rubicon-Team zusammenarbeiten. Golder Associates wird ständig die aktuellen geologischen und mineralischen Ressourcen-Modelle des Unternehmens aktualisieren, wenn Informationen aus der Überprüfung der strukturellen Geologie und aus Rubicons Bohr- und Entwicklungsprogramm eingehen. Golder Associates wird während des gesamten Explorationsprogramms Feedback geben, was dem Unternehmen dazu verhelfen wird, seine Bohraktivitäten zu optimieren. Zu Ende des Explorationsprogramms wird Golder Associates den technischen Bericht verfassen, der eine aktualisierte Bodenschatzschätzung des F2-Golddepots enthalten wird.

Begutachtung der geplanten Explorationsarbeitsprogramme

Maunula Consulting wird technische Unterstützung bieten und Rubicons Explorationsarbeitsprogramme überprüfen. Diese Arbeit wird eine kontinuierliche Überprüfung der Analyse der strukturellen Geologie, die Modellierung der geologischen und mineralischen Ressourcen und den technischen Bericht beinhalten.

Erfahrung externer Berater

Golder Associates und Maunula Consulting (zusammen die "externen Berater") bringen eine Fülle von fachlicher Erfahrung in der strukturellen Geologie, Blockmodellierung und der Einschätzung der mineralischen Ressourcen bei ähnlichen Goldvorkommen mit. Die externen Berater werden ihre erfahrensten technischen Mitarbeiter zur Unterstützung des Unternehmens einsetzen und haben bereits an den folgenden Projekten gearbeitet:

Golder Associates

-- Dawson (Zephyr Minerals) - Einschätzung der Mineralressourcen -- Summit Gold (IDH Gold) - Einschätzung der Mineralressourcen -- Cerro Blanco (Goldcorp) - Einschätzung der Mineralressourcen -- Silvertip (Silvercorp Mines) - Einschätzung der Mineralressourcen -- Santander (Trevali Mining) - Einschätzung der Mineralressourcen -- Tamarack North (Talon Metals) - Einschätzung der Mineralressourcen

Maunula Consulting

-- Tasiast (Kinross Gold) - Ressourcenmodellierung -- Rouyn Project (Kinross Gold) - Begutachtung der Einschätzung von Mineralressourcen -- Dvoinoye Zone-1-Projekt (Kinross Gold) - Audit/Aktualisierung zu den Mineralressourcen -- Black Fox (Primero Mining) - Begutachtung und Einschätzung der Mineralressourcen -- Curraghinalt Project (Dalradian Resources) - aktualisiertes Mineralressourcenmodell

Schätzungen der Standortkosten 2017 und aktuelles Barguthaben

Das Unternehmen schätzt, dass es 2017 zwischen 14 und 15 Millionen Kanadische Dollar (einschließlich Kontingenz) für seine gesamten Standortkosten aufwenden wird, einschließlich der Aufwendungen für Explorationsprogramme, der Honorare für die Arbeit externer Berater, Geräte-Leasing, Versorgungsleistungen und Umweltauflagen. Die Ausgaben vor Ort können sich je nach den Explorationsergebnissen ändern. Rubicon schätzt seine Unternehmens-, Verwaltungs- und allgemeinen Aufwendungen im Jahr 2017 auf 4 Millionen Kanadische Dollar. Zurzeit besitzt Rubicon ein ungefähres Barguthaben von 27 Millionen Kanadischen Dollar.

RUBICON MINERALS CORPORATION

George Ogilvie, P.Eng., President und CEO

Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen Warnhinweisen

Diese Pressemitteilung enthält Angaben, die "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (gemeinsam "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne des jeweils geltenden Wertpapiergesetzes von Kanada und den Vereinigten Staaten darstellen. Grundsätzlich sind diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie zum Beispiel "glaubt", "beabsichtigt ", "kann", "wird", "soll", "plant", "antizipiert", "potenziell", "erwartet", "schätzt", "prognostiziert", "Budget", "wahrscheinlich", "Ziel" und ähnliche Ausdrücke zu erkennen oder aufgrund von Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft erreicht oder erzielt werden können oder auch nicht. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen im Präsens angegeben sein, wie zum Beispiel in Bezug auf aktuelle Angelegenheiten, die weiter anhalten oder die möglicherweise Auswirkungen auf die Zukunft haben. Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere derzeitigen Erwartungen und Annahmen wieder und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie sonstiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von etwaigen, in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf voraussichtliche Mandate und Leistungen von externen Beratern im Rahmen der Explorationsarbeitsprogramme des Unternehmens, die erwarteten Kosten und Ausgaben des Unternehmens im Jahr 2017 und das geschätzte Barguthaben des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Datum der Aussagen und stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage von Fakten und Annahmen dar, welche dieses für vernünftig ansieht.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften von Rubicon von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben oder mit diesen impliziert sind, erheblich abweichen können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten für das Datum dieser Pressemitteilung. Rubicon lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger bzw. sonstiger Ereignisse zu aktualisieren, außer soweit dies aufgrund geltender Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von George Ogilvie, P.Eng., Präsident und Chief Executive Officer, gelesen und genehmigt. Herr Ogilvie ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101.





