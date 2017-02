Der DAX konnte heute zügig bis 11.630 Punkte ansteigen, sackte in Folge aber wieder unter 11.600 Punkte ab. Die Kursanstiege sind allesamt als Gegenbewegungen in einem fallenden Markt zu sehen. Dies gilt solange bis der DAX 11.750 Punkte erobern kann. Der DAX bleibt weiter angeschlagen. Es bieten sich Short-Positionen an.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.590 Punkten.

Solange 11.750 Punkte nicht erobert werden, sollte der DAX weiter bis 11.400 und 11.200 Punkte nachgeben.

Long-Positionen bieten sich aktuell nicht an.

Februar traditionell eher Korrekturmonat.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 06)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. Februar 2017): Bei 61 (Vortag 56) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

...

Den vollständigen Artikel lesen ...