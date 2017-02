Die neuen Regeln der Amerikaner bezüglich den Kapitalerfordernissen für alle Banken, die im System Basel III nun neu überarbeitet werden, schafft einen klareren Blick. In Frankfurt gibt es eine erste Hochrechnung, die wir allerdings unter Vorbehalt weitergeben:



Danach würde sich die harte Kapitaldecke per 2018 auf mindestens 12,5 bis 13,2 Prozent verbessern. Auch 14 Prozent sind rechenbar, was auf die Strukturbereinigungen des laufenden Jahres ankommt. Extrem auseinander gehen zurzeit die Einschätzungen der Konkurrenz. Das Kursziel der COMMERZBANK liegt bei 14 Euro für die DT. BANK, BARCLAYS nennt 19 Euro. Wir gehen bekanntlich deutlich höher und bleiben dabei.



Weitere Themen in der Ausgabe u.a.:

++ Die Bedeutung des Dollars für alle Währungen

++ Wie korrespondiert der Gewinntrend aller Unternehmen im DAX mit dem DAX selbst?

++ ALLIANZ: Spitzenreiter bei der Marktkapitalisierung

++ Lohnt es sich, auf einen deutschen Rüstungskonzern zu spekulieren?

++ Was passiert jetzt bei der METRO?

++ AIXTRON und ADVA OPTICAL: Zwei brisante Wetten

++ Die Wall Street staunt

++ Was lässt sich aus Investorensicht aus MACYS machen?



