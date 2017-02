FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 9. Februar 2017. Die meisten Tech-Werte und Banken in den USA glänzten mit ihren Quartalszahlen. Doch für manche Adressen sieht es unter der neuen Regierung nicht gut aus.

Während die Quartalsberichtssaison in Deutschland noch in vollem Gange ist, ist sie in den USA schon fast vorbei. Insgesamt gibt es wenig Anlass für Klagen. "Die US-Berichtssaison ist gut verlaufen, ohne große Überraschungen. Gerade Technologieunternehmen und Banken haben mit den Zahlen überzeugt", kommentiert Walter Vorhauser von Oddo Seydler.

Zwar ist der Schwung aus dem November weg, der Dow Jones hält sich aber weiter über der Marke von 20.000 Punkten, am gestrigen Mittwoch waren es 20.052 Zähler zu Handelsschluss. Am Dienstag war der Leitindex auf ein neues Allzeithoch geklettert.

Bereits Ende Januar hatte Apple seine Zahlen für das Schlussquartal veröffentlicht und positiv überrascht. Der Umsatz stieg wieder, der Absatz des neuen iPhones läuft glänzend. Die Aktie legte zu, an der Börse Frankfurt kommt Apple (WKN 865985) auf Zwölfmonatssicht jetzt auf ein Plus von 47 Prozent. Ähnlich gut sieht es für Facebook aus: Das Unternehmen baute seinen Umsatz im vierten Quartal um 51 Prozent auf 8,8 Milliarden US-Dollar aus, der Nettogewinn verdoppelte sich fast. In Frankfurt hat die Aktie (WKN A1JWVX) in den vergangenen zwölf Monaten um 40 Prozent zugelegt.

Dagegen überzeugte Google-Mutter Alphabet (WKN A14Y6H) nicht: Die neuen Bereiche außerhalb des Suchmaschinengeschäfts fuhren erneut einen Milliarden-Verlust ein. Die Aktie gab nach, auf Sicht von zwölf Monaten kommt der Titel an der Börse Frankfurt aber immer noch auf ein Plus von knapp 24 Prozent.

Twilio als Wachstumsunternehmen

Möglicher Kandidat für einen Facebook-mäßigen Aufstieg ist Vorhauser zufolge der App-Dienstleister Twilio. Mit Twilio können Entwickler umfangreiche Internettelefonie-, Telefon- und Messaging-Funktionen in ihre mobilen Web-Applikationen einbinden. "Die Quartalszahlen waren besser als erwartet: Der Umsatz ist um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, der Verlust fiel geringer aus", berichtet Vorhauser. Die Aktie (WKN A2ALP4), die nach dem Börsengang im Sommer 2016 zwischenzeitlich kräftig eingebrochen war, hat auf Monatssicht um 15 Prozent zugelegt und notiert aktuell bei knapp 29 Euro.

Skyworks Solutions mit Potenzial

Einen Kurssprung nach Veröffentlichung der Quartalszahlen gab es auch beim Halbleiterhersteller Skyworks Solutions. "Das Unternehmen gilt als Profiteur des Trends zum Internet der Dinge", erläutert Vorhauser. Anders als Twilio macht Skyworks Solutions auch bereits Gewinne. Die Aktie (WKN 857760) hat an der Börse Frankfurt seit vergangenem Sommer kräftig gewonnen, auf Sicht von sechs Monaten kommt sie auf ein Plus von 44 Prozent. "Kritisiert wird die hohe Abhängigkeit von Apple, doch hat sich das Unternehmen zuletzt breiter aufgestellt und Adressen wie Huawai als Kunden gewinnen können."

Corona-Anbieter im Minus

Doch es gibt auch Verlierer: Dazu gehört etwa der Getränke-Konzern Constellation Brands, der Alkohol produziert und vertreibt - unter anderem das mexikanische Corona, wie Roland Stadler von der Baader Bank berichtet. Die Aktie hat seit der Wahl verloren, aktuell notiert der Titel (WKN 871918) bei knapp 143 Euro, im Oktober waren es noch 155 Euro. "Der Kursrückgang ist wohl Sorgen wegen möglicher Strafzölle unter Trump geschuldet." Dabei konnte das Unternehmen, das auch Robert Mondavi-Wein und Svedka-Wodka verkauft, seinen Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres noch steigern und die Prognose anheben.

Druck auf Michael Kors-Aktie

Ebenfalls verloren hat die Aktie des Modekonzerns Michael Kors (WKN A1JQXP), auf Sechsmonatssicht 24 Prozent. Die am Dienstag dieser Woche veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartal sorgten für lange Gesichter: Vor allem in Amerika und Europa liefen die Geschäfte schlecht, außerdem wurden Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. "Das hängt auch mit den politischen Unsicherheiten in Europa zusammen, zudem wird mit weniger Tourismus in den USA gerechnet", bemerkt Stadler.

Noch nicht übertrieben optimistisch

Vorhauser zufolge stehen die Chancen für weitere Gewinne an den US-Börsen gut - zumindest im ersten Halbjahr. "Die überzogene Euphorie, die oft einen Wendepunkt markiert, ist noch nicht da." Potenzial sieht der Händler vor allem für die Technologiewerte, Banken, Rohstoff- und Bauwerte. "In der zweiten Jahreshälfte könnte es aber schwieriger werden."

9. Februar 2017

Sie können sich kostenlos für unseren täglichen Newsletter per E-Mail anmelden. Registrieren Sie sich bei www.boerse-frankfurt.de/newsletter.

Laden Sie sich jetzt die neue Version der Börse Frankfurt-App für Android oder iOS herunter, bzw. aktualisieren Sie die Version auf Ihrem Smartphone. Die App bietet jetzt kostenlose Xetra-Preise in Realtime. Bis zu drei Titel können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Außerdem: Broker-Buttons für den direkten Weg in Ihre Ordermaske, Watchlists ohne Anmeldung u.v.m.

Unterstützen Sie uns bitte mit Ihrem Feedback - im App-Store oder direkt per Mail an uns.

© Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0236 2017-02-09/15:56