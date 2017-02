FMW-Redaktion

Heute wird sich der japanische Ministerpräsident Abe auf den Weg in die USA machen, wo er auf dem Freizeit-Anwesen Trumps mit dem neuen amerikanischen Präsidenten zum Golf spielen eingeladen ist. Ein durchaus brisanter Besuch vor dem Hintergrund, dass einerseits Trump kürzlich China und Japan als Währungsmanipulatoren gebrandmarkt hatte. Und andererseits gestrige Zahlen gezeigt haben, dass Japan hinter China das Land ist, mit dem die USA das größte Handelsbilanzdefizit ausweisen - 80% dieses 69-Milliarden Defizits geht auf den Import japanischer Autos in die USA zurück, und Abe wird bei seiner Begegnung mit Trump wohl kaum den Gabriel-Satz "dann baut doch einfach bessere Autos" rausschleudern können.

Glaubt man japanischen Medien, wird die Botschaft Abes an Trump so lauten: wir, also die japanische Regierung, wollen doch nur die Deflation bekämpfen mit unserer Geldpolitik, aber keinesfalls beabsichtige diese Geldpolitik die Schwächung des Yen. Wer zuerst lacht, hat verloren..

Und überhaupt, so wird Abe Herrn Trump bitten, solle doch das Thema Währungen besser nicht mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...