HANNOVER (dpa-AFX) - Die bevorstehende Hannover Messe will bei Unternehmen für die Nutzung moderner Maschinen und Roboter der Industrie 4.0 werben. "Die Technologien für eine erfolgreiche Digitalisierung der industriellen Produktion sind ausgereift", sagte Messevorstand Jochen Köckler am Donnerstag in Hannover. Jetzt komme es darauf an, dass Entscheider aus Industrie und Energiewirtschaft erkennen, welche Vorteile sie aus der Digitalisierung für ihr Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle und ihre Mitarbeiter ziehen könnten.

Beispiele dafür sollen auf der weltgrößten Industriemesse (24. bis 28. April) mit 6500 Ausstellern präsentiert werden. Partnerland ist in diesem Jahr Polen, von dort nehmen etwa 150 Unternehmen teil. Über 200 000 Besucher werden zu der Schau erwartet.

Großes Thema der Hannover Messe wird nach Angaben der Organisatoren die künftige Zusammenarbeit des Menschen mit immer selbstständigeren Robotern sein. Die Frage sei, welche Rolle der Mensch noch in der Fabrik der Zukunft habe. Diese werde wohl keine menschenleere Fabrik, allerdings eine Fabrik mit qualifizierten Tätigkeiten, in der die Beschäftigten mit Datenbrillen und anderem modernen Werkzeug arbeiten.

So stellte Messevorstand Köckler am Donnerstag einen Roboter quasi für jedermann in Aussicht, von dem Modelle in Hannover zu sehen sein sollen. Die Anschaffungskosten für diese ähnlich wie ein Smartphone zu bedienenden kollaborativen Roboter (Cobots) würden sinken und somit ein Massenmarkt ähnlich wie bei Drohnen entstehen, sagte er./evs/DP/jha

AXC0238 2017-02-09/16:08