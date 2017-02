Düsseldorf - In Mexiko will das Statistikamt INEGI heute die jüngsten Daten zur Preisentwicklung bekannt geben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Später werde dann die Zentralbank von Mexiko über die Höhe ihrer Leitzinsen entscheiden. Während im Konsens für die heutige Sitzung des geldpolitischen Ausschuss von einer Anhebung des Schlüsselzinses von 5,75% auf 6,25% ausgegangen werde, würden die Analysten einen unveränderten Satz erwarten.

