FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa geht es am Donnerstag etwas nach oben. Neben der Berichtssaison gibt es eine ganze Reihe kursbewegender Nachrichten. Darunter zählen Bedenken aus den USA bezüglich der Übernahme eines US-Unternehmens durch Infineon. Die Aktie des Hamburger Hafenbetreibers HHLA bricht nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ein, das Mängel am Planfeststellungsbeschluss der Elbvertiefung monierte. Der Euro-Stoxx-50 steigt am Nachmittag um 0,7 Prozent auf 3.262 Punkte. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 11.592 Punkte.

Die zuletzt sehr hohen Aufschläge französischer Staatspapiere gegenüber deutschen Bundesanleihen kommen wieder etwas zurück. Händler wollen die Entwicklung allerdings nicht überbewerten. Die Wahlen in Frankreich und den Niederlanden sowie die konfrontative Politik des neuen US-Präsidenten könnten die Stimmung jederzeit wieder belasten, sagt ein Marktteilnehmer.

Verkaufswelle schwappt über Hamburger Hafen

Das Bundesverwaltungsgericht hat zwar weitgehend grünes Licht für eine erneute Vertiefung der Elbe gegeben. Das Gericht stellte allerdings Mängel am Planfeststellungsbeschluss fest und forderte von den zuständigen Behörden Nachbesserungen. Folglich kann die Vertiefung vorerst nicht beginnen. Damit verschiebt sich der Zeitpunkt, an dem Schiffe mit einem größeren Tiefgang den Hafen in Hamburg ansteuern können, weiter nach hinten. Die HHLA-Aktie bricht um 11 Prozent ein.

Infineon unter Druck

Den größten Verlierer im DAX stellt Infineon. Die möglicherweise platzende Übernahme von Wolfspeed werten die Analysten der DZ Bank als Rückschlag für Infineon. Der Zukauf des US-Unternehmens hätte dem Chiphersteller das breiteste Angebot von Halbleiter-Komponenten auf dem Markt ermöglicht. Außerdem wäre die Akquisition gleichbedeutend mit einer weiteren Stärkung des führenden Anbieters von Hochfrequenz-Leistungsbauelementen für Märkte wie Elektromobilität, erneuerbare Energien und Mobilfunkinfrastruktur. Für die Aktie geht es um 3,1 Prozent nach unten.

Societe Generale im Plus, Commerzbank im Minus

Von der Berichtssaison kommen uneinheitliche Impulse. Die Geschäftszahlen der Societe Generale für das vierte Quartal sind besser als erwartet ausgefallen. Der Kurs steigt um 2,9 Prozent. Positiv haben sich die geringeren Rückstellungen ausgewirkt. Der Nettogewinn von 390 Millionen Euro liegt klar über der Schätzung von 335,4 Millionen Euro.

Commerzbank geben dagegen um 2,4 Prozent nach. Zwar liegt die Kernkapitalquote am oberen Ende der Erwartungen. Doch die operative Gewinnentwicklung habe enttäuscht, heißt es im Handel. Zudem hat die Commerzbank höhere Rückstellungen für den Bereich Schiffsfinanzierungen gebildet. Der Bankenindex im Stoxx gewinnt 0,6 Prozent.

Auch die Zahlen von Thyssenkrupp kommen an der Börse nicht gut an, die Aktie verliert 2,3 Prozent. Der Konzern hat zwar mehr umgesetzt als erwartet und den Ausblick auf einen operativen Gewinn von 1,7 Milliarden Euro im gesamten Geschäftsjahr bestätigt. Der freie Cashflow hat sich aber schwach entwickelt.

Zahlenflut aus Europa

Eutelsat hat mit guten Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. Der französische Satellitenbetreiber ist zuversichtlich, in den kommenden Jahren die Gebühren zu steigern und hat in Folge den Margenausblick angehoben. Für die Aktie geht es um 9,5 Prozent nach oben.

Die Aktie von Yara schwächelt nach Quartalszahlen deutlich und verliert 6,6 Prozent. Das Agrochemie-Unternehmen hatte einen Einbruch des Gewinns vor Steuern von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr berichtet. Trotz besser als erwarteter Umsätze im Geschäft mit Düngemitteln hätten niedrige realisierte Preise den Umsatz nach unten gedrückt, meint Liberum-Analystin Lisa De Neve.

Sanofi steigen um 3,5 Prozent, nachdem ein US-Berufungsgericht eine Einstweilige Verfügung gegen den Verkauf des Cholesterol-Hemmers Praluent aufgehoben hat. Zuvor hatte ein US-Gericht einem Antrag von Amgen noch stattgegeben. Amgen behauptet, dass Sanofi-Medikament verletze Patente des Amgen-Konkurrenzmittels Repatha. Ohne die Aufhebung wäre es Sanofi nicht möglich gewesen, Praluent vor Ende des Gerichtsverfahrens in den USA zu vertreiben.

