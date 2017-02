Düsseldorf - In Großbritannien hat das Unterhaus ("House of Commons") die Lesungen über den von der Regierung eingebrachten Gesetzentwurf bezüglich der Einreichung der Absichtserklärung zum EU-Austritt Großbritanniens nach Artikel 50 des EU-Vertrages abgeschlossen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

