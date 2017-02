Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Die börsenotierte CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, mit der

Geschäftsanschrift Mechelgasse 1, 1030 Wien (Bloomberg: CAI:AV, Reuters:

CAIV.VI; ISIN: AT0000641352; Moody's Rating: Baa2) beabsichtigt, auf Grundlage

eines von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg (CSSF)

voraussichtlich am 9. Februar 2017 gebilligten, veröffentlichten und an die

österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifizierten Prospekts, abhängig

von den gegebenen Marktbedingungen, eine weitere fix verzinsliche

Unternehmensanleihe mit einem Volumen von voraussichtlich EUR 120 Mio.

(nachfragebedingte Aufstockung möglich) und einer Laufzeit von sieben Jahren zu

begeben. Als Joint-Lead Manager und Bookrunner wurden die Erste Group Bank AG

und die Raiffeisen Bank International AG mandatiert.



Die CA Immobilien Anlagen AG beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Ausgabe

der Teilschuldverschreibungen für die Optimierung bestehender Finanzierungen und

sonstige allgemeine Unternehmenszwecke heranzuziehen. Der geplante

Emissionserlös ist nahezu komplett für die vorzeitige Rückzahlung von

projektfinanzierten Bankkrediten in CEE, unabhängig davon, ob diese fällig sind

oder nicht, bzw. für die Substitution von geplanten Bankfinanzierungen,

vorgesehen. Ein verbleibender Emissionserlös wird für sonstige allgemeine

Unternehmenszwecke herangezogen werden.



Weiterführende Hinweise zur Unternehmensanleihe werden nach Festlegung der

Konditionen (Emissionspreis, Kupon) und des Emissionsvolumens im Rahmen eines

Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn der Retail Zeichnungsfrist auf der Website

der CA Immobilien Anlagen AG unter

http://www.caimmo.com/de/investor-relations/anleihen/ veröffentlicht

(voraussichtlich am 15. Februar 2017).



Hinweis: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der

Marktmissbrauchsverordung (MAR). Sie stellt eine Marketingmitteilung im Sinne

des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG) und des Kapitalmarktgesetzes (KMG), jedoch

weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder

Empfehlung, noch ein Angebot dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der

Emittentin (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage

des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg (CSSF)

voraussichtlich am 9. Februar 2017 gebilligten, veröffentlichten und an die

österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifizierten Prospekts

(einschließlich einer auf dieselbe Art veröffentlichten Preismitteilung,

der "Prospekt"), der an der Geschäftsadresse der Emittentin, Mechelgasse 1, 1030

Wien, während üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos erhältlich

ist und auf der Website der Emittentin unter www.caimmo.com und der Luxemburger

Börse (www.bourse.lu) elektronisch eingesehen werden kann. In Zusammenhang mit

einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend.



Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese

Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich

insbesondere nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den

Vereinigten Staaten von Amerika ( "USA"), Australien, Kanada, Japan, Irland oder

dem Vereinigten Königreich. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und

keine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in

den USA, Australien, Kanada, Japan, Irland oder dem Vereinigten Königreich oder

einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in

die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen

sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder

verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre

Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.



Aussender: CA Immobilien Anlagen AG

Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Mag. Claudia Höbart

Tel.: (+431) 532 59 07 - 502

E-Mail: claudia.hoebart@caimmo.com

Website: www.caimmo.com



ISIN(s): AT0000641352 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



