Bad Marienberg - Die börsenotierte CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, mit der Geschäftsanschrift Mechelgasse 1, 1030 Wien (ISIN AT0000641352/ WKN 876520; Bloomberg: CAI:AV, Reuters: CAIV.VI; Moody's Rating: Baa2) beabsichtigt, auf Grundlage eines von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg (CSSF) voraussichtlich am 9. Februar 2017 gebilligten, veröffentlichten und an die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifizierten Prospekts, abhängig von den gegebenen Marktbedingungen, eine weitere fix verzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen von voraussichtlich EUR 120 Mio. (nachfragebedingte Aufstockung möglich) und einer Laufzeit von sieben Jahren zu begeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

