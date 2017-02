Von Nektaria Stamouli

ATHEN (Dow Jones)--Griechenlands Wirtschaftsminister Dimitri Papadimitriou rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) griechische Anleihen bald in das Ankaufprogramm APP aufnehmen kann. "Ich erwarte, dass es beim nächsten Treffen der Eurogruppe am 20. Februar eine Einigung geben wird und dass Griechenland dann teilnahmeberechtigt für QE ist, was sehr wichtig für die Senkung der Zinsen ist", sagte Papadimitriou dem Wall Street Journal.

Die Zentralbanken des Eurosystems kaufen derzeit monatlich Anleihen für 80 Milliarden Euro, was eine künstliche Nachfrage nach diesen Papieren erzeugt und deren Renditen senkt. Allerdings sind griechische Anleihen von diesen Ankäufen ausgenommen, weil die Prüfung des mit der Troika vereinbarten Anpassungsprogramms noch nicht abgeschlossen ist.

Griechenland streitet derzeit mit seinen Gläubigern über Sparanstrengungen, die nötig wären, damit das Land seine in dem Programm vorgegebenen Haushaltsziele erreicht. Griechenland versucht die Gläubiger vom Nutzen einer Schuldenerleichterung und weniger harten Haushaltsvorgaben zu überzeugen.

Griechenlands Unterhändler wollen schnelle Lösung

Die Euro-Länder unter Führung Deutschlands wollen dagegen, dass Griechenland hohe Haushaltsüberschüsse fährt, um damit die Notwendigkeit für weitere Schuldennachlässe zu verringern. Der Internationale Währungsfonds (IWF) fordert einen Schuldennachlass und gleichzeitig schmerzhafte Reformen bei Renten und Steuern.

Schätzungen zufolge kommt Griechenland bis Juli ohne neue Hilfsgelder aus. Dann muss das Land Anleihen in Milliardenhöhe bedienen. Allerdings ist Griechenlands Unterhändlern an einer schnellen Lösung des Problems gelegen, weil sie befürchten, dass sich die politische Aufmerksamkeit ab März auf die dann beginnenden Wahlen in verschiedenen europäischen Ländern konzentriert.

Eine Einbeziehung Griechenlands in die Ankäufe - die die griechische Zentralbank auf eigene Rechnung durchführen könnte - wäre nach Aussage des Wirtschaftsministers ein "symbolisches Signal" für Investoren, dass es in Griechenland eine Normalisierung gebe, wie sie seit sieben Jahren nicht mehr da gewesen sei.

Papadimitriou ist US-Amerikaner und Präsident des Levy Economics Institute am Bard College in New York. Er wurde von Ministerpräsident Alexis Tsipras in das Regierungskabinett berufen.

Kontakt zur Autorin: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2017 10:16 ET (15:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.