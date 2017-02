Nasdaq-100 - Ziel erreicht!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Es ist geschafft! Das über Wochen an dieser Stelle wiederholte Kursziel von 5.195 Punkten im Nasdaq-100® Index ist erreicht. Diese Marke ist nicht zu unterschätzen. Treffen dort doch gleich mehrere Fibonacci-Extensionen zusammen.

Nachdem das Tradingziel abgearbeitet wurde, sollten Anleger nun etwas vorsichtiger agieren und Konsolidierungen einplanen. Aus trendtechnischer Sicht ist allerdings weiter alles im Lot. Es lässt sich grundsätzlich im Falle weiterer Hochpunkte sogar deutliches Potenzial auf 5.533/5.600 Punkte für das erste Quartal ableiten. Zunächst aber geht es um Risikobegrenzung. Der Trendstopp kann im Tageschart inzwischen auf 5.086 Punkte angehoben werden, da neue Allzeithochs entstanden sind.

Ein Rückfall unter diese Marke würde einem Wiedereintritt in den verlassenen Trendkanal entsprechen. Das positive Momentum wäre dann erst einmal dahin. Solange aber keine deutlichen Umkehrsignale vorliegen, lautet die Devise weiterhin "The trend is your friend."

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.11.2016 - 09.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU7TPN 8,94 4.250 5,48 31.03.2017 NASDAQ-100® Index HU7TP0 6,14 4.550 7,99 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.02.2017; 16:12 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU7TRN 3,11 5.525 15,56 31.03.2017 NASDAQ-100® Index HU7YM6 5,00 5.725 9,73 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.02.2017; 16:14 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100® Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Ziel erreicht! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).