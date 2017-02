New York - Vorsichtiger Optimismus hat sich am Donnerstag am US-Aktienmarkt breit gemacht. Die wichtigsten Aktienindizes nahmen, wenn auch etwas zögerlich, wieder ihren Rekordlauf auf. Unterstützung kam von besser als erwarteten wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten sowie einer insgesamt eher freundlichen Börsenstimmung. Die Rede des Notenbank-Chefs von St. Louis, James Bullard, hingegen brachte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...